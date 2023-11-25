Цветочная выставка, мастер-классы, фестивали: куда сходить в выходные в Москве

Отдохнуть после трудной рабочей недели можно будет, сходив на мероприятия, которые подготовили культурные площадки Москвы. «Вечерняя Москва» узнала подробности о самых интересных событиях.

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Фестиваль развития

ВДНХ Пр-т Мира, 119, стр. 318

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ приглашает на фестиваль личностного развития «Новый уровень», он пройдет 26 ноября в павильоне «Арт.Техноград». Эксперты поделятся с гостями секретами того, как сохранить продуктивность, бодрость духа. Профессиональные психологи-консультанты и коучи помогут найти ответы на распространенные вопросы, связанные с темой ментального здоровья. Участники узнают, как их чувства и эмоции влияют на отношения с другими людьми, смогут повысить продуктивность общения. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Кроме этого, в завершение фестиваля состоится розыгрыш призов от организаторов. Фестиваль пройдет с 11:00 до 18:00. Сбор гостей с 10:30 до 11:00.

Цветочное искусство

Проспект Мира

Пр-т Мира, 26, стр. 1

С 25 ноября по 3 декабря в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится выставка произведений японского цветочного искусства «Из осени в зиму». Икебана — традиционное японское искусство аранжировки цветов. Сад открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.

Кабинет редкостей

Кропоткинская

Ул. Волхонка, 12

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Кабинет редкостей. Медичи навсегда. Памятники флорентийской сфрагистики и нумизматики XVI–XVIII веков». Здесь представлены монеты и произведения медальерного искусства XVI–XVIII веков, связанные с династией Медичи. Основным экспонатом будет настольная печать с фигурной ручкой, которой владела ранее династия рода Медичи.

Кстати, все представленные в экспозиции предметы происходят из собрания Пушкинского музея. Многие их них будут показаны публике впервые. Выставка будет проходить вплоть до 24 декабря.

Отметим день рождения

Кузьминки

Кузьминская ул., 8

25 и 26 ноября в Музее Паустовского пройдут бесплатные мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия в честь его 48-летия. В выходные можно будет посетить экскурсии по постоянной экспозиции и выставке «Русский язык как чудо». Гости больше узнают о жизни Паустовского и русском языке. Также в субботу состоится семейная интерактивная программа «Музейные истории о старинных вещах».

А 26-го ноября будет работать творческая мастерская «Заботливый цветок». Вход Бесплатный.

Наследие столицы

Комсомольская

Новорязанская ул., 23, стр. 1

В субботу, 25 ноября, москвичей приглашают посетить новое культурное пространство «Три вокзала. Депо» на Новорязанской улице. Там пройдет фестиваль «Наследие», посвященный архитектуре, истории и культуре города. Гостей ждут мастер-классы. Можно будет посетить книжный салон, побывать на лекциях, посмотреть фильмы о Москве и послушать рассказы краеведов, «сходить» на виртуальную экскурсию в одну из древнейших обителей Москвы — Златоустов монастырь. Зарегистрироваться на любое из мероприятий можно на сайте фестиваля forumnasledie.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы: