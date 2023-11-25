Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков .

— Согласно данным синоптиков, с 26 по 27 ноября в столице ожидается сильный снег, метель, гололед, заносы на дорогах, снежный накат, суммарный прирост снега может составить до 20 сантиметров, — рассказал представитель мэрии.

Бирюков также добавил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады. Кроме того, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, передает Telegram -канал «Городское хозяйство Москвы».

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается неустойчивая погода с температурными показателями от нуля до минус девяти. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова. Она также отметила, что на протяжении всей недели ожидаются сильные осадки в виде снега.