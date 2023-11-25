В ТиНАО построят пять поликлиник по новому московскому стандарту

В ТиНАО уже к 2027 году откроется пять новых поликлиник. Их возведут за счет инвесторов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

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В поселении Сосенском возведут две поликлиники — взрослую на территории ЖК «Бунинские луга» и детско-взрослую в ЖК «Испанские кварталы». По одной построят в поселениях Внуковское (ЖК «Переделкино Ближнее») и Московский (ЖК «Первый Московский город-парк»). По программе стимулирования создания мест приложения труда инвестор построит поликлинику в поселении Рязановском (ЖК «Остафьево»).

«В них все организуем по новому московскому стандарту. Жители ТиНАО будут получать необходимое амбулаторное лечение рядом с домом», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin