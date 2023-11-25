Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры для горожан

Москва на сегодняшний день насчитывает более 29 тысяч спортивных зон. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, спортивная инфраструктура города стала не только больше и доступнее, но и разнообразнее.

После завершения благоустройства можно комфортно заниматься спортом в парках, на набережных и дворовых площадках, отметил глава города.

Он также рассказал, что физической активностью на городских спортивных объектов занимаются более шести миллионов жителей столицы. Также интерес москвичей к спорту город развивает с помощью массовых проектов, среди которых «Мой спортивный район», «Спортивные выходные», «Московская ходьба» и других.

С наступлением холодного периода в Москву вернутся традиции катания на ледовых площадках во дворах и на лыжах в столичных парках, отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.