Сергей Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры для горожан
Москва на сегодняшний день насчитывает более 29 тысяч спортивных зон. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, спортивная инфраструктура города стала не только больше и доступнее, но и разнообразнее.
После завершения благоустройства можно комфортно заниматься спортом в парках, на набережных и дворовых площадках, отметил глава города.
Он также рассказал, что физической активностью на городских спортивных объектов занимаются более шести миллионов жителей столицы. Также интерес москвичей к спорту город развивает с помощью массовых проектов, среди которых «Мой спортивный район», «Спортивные выходные», «Московская ходьба» и других.
С наступлением холодного периода в Москву вернутся традиции катания на ледовых площадках во дворах и на лыжах в столичных парках, отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Глава столицы также рассказал о благоустройстве парка с множеством функциональных зон в пойме реки Жужи. Вскоре это место стало любимым местом для прогулок жителей района Нагатино-Садовники.