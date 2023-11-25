Названы самые теплые дни на предстоящей неделе в Москве

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается неустойчивая погода с температурными показателями от 0 до минус 9. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

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По ее словам, на протяжении всей недели ожидаются сильные осадки в виде снега.

— В воскресенье, 26 ноября, в течение суток ожидается переменная облачность. Столбики термометра ночью опустятся до минус 7–9 градусов, а днем потеплеет до минус 3–5 градусов, ветер будет дуть слабый, — уточнила эксперт.

В понедельник, 27 ноября, в столичном регионе ожидаются переменная облачность, сильный снег, местами образуется гололедица на дорогах, сильный туман; ночью и днем столики термометра покажут от нуля до минус 2 градусов, ветер восточный, умеренный.

Во вторник, 28 ноября, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, осадки в виде снега, сильный туман. Ночные и дневные показатели будут колебаться в пределах 1–3 градусов с отрицательным значением, ветер южный, умеренный.

В середине недели, 29 ноября, ожидается малооблачная погода. Ночью температурные показатели опустятся до минус 11 градусов, а днем достигнут минус 5–8, ветер слабый.

В четверг, 30 ноября, в течение суток ожидаются переменная облачность, сильный снег, сильный туман. В ночные часы ожидается понижение показателей до минус 7–10 градусов, днем потеплеет до минус 2 градусов, ветер будет дуть северо-восточный, умеренный.

В последний рабочий день, 1 декабря, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью минус 4–7 градусов, а днем 6–8 градусов, ветер западный, умеренный.

Снежная погода ожидается и на выходных. Так, в субботу воздух в столице прогреется до минус 7 градусов, а ночью похолодает до минус 10. В воскресенье, 3 декабря, похолодает до минус 11 градусов ночью, а днем ожидается резкое потепление до минус 3 градусов.