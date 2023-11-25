Более шести тысяч навигационных стикеров разместили в столичном метро

В Московском метрополитене разместили более шести тысяч элементов навигации перед началом зимнего периода. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

© Вечерняя Москва

Новые элементы разместили на вторых дверях, которые вернули на все входы для нормализации температуры внутри станций.

— Для удобства пассажиров мы разместили на дверях вестибюлей метро более шести тысяч указателей. Дополнительная навигация подсказывает нужный вход или выход и помогает быстрее ориентироваться, — рассказал заместитель мэра Москвы и глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На новых стикерах указано наименование станции, номера линий и информация о пересадках. Для удобства навигации самым крупным стикером обозначается номер станции, на которую заходит пассажир. На внутренней же стороне установленных вторых дверей москвичи смогут увидеть информацию о всех выходах, которые встретятся им на пути.

По окончании зимнего периода специалисты снимут дополнительные двери со стикерами. Тем не менее, ориентироваться пассажиры смогут по навигационным элементам, расположенным на постоянных дверях на входах в метро, сообщается на сайте сэра Москвы.