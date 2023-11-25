Городские службы продолжают ликвидацию последствий снегопада в столице

Специалисты городских служб продолжают работы по ликвидации последствий снегопада в Москве. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

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По всему городу проводится очистка улично-дорожной сети и дворовых территорий. Особое внимание уделяется пешеходным участкам, в частности тротуарам, подходам к станциям столичного метро и остановкам общественного транспорта, а также соцобъектам.

В связи с продолжением снега в течение всего сегодняшнего дня, специалисты также проводят постоянное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, а также очистку от снега и наледи кровель многоквартирных домов, выступающих фасадных элементов и открытых частей системы водоснабжения.

Рекомендуется быть осторожными и внимательными на столичных улицах, а также не заходить за установленные специалистами ограждения, обратились к жителям сотрудники комплекса в своем Telegram-канале.