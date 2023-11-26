Москвичам рассказали об особенностях необычных изогнутых станций метро

Новые станции московского метро имеют уникальные конструкции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

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«О столице часто говорят — “город на семи холмах”. Москва действительно стоит на бугристой местности, пересеченной реками. Это вызов для проектировщиков метро, которым необходимо учесть особенности ландшафта. Нестандартный формат проекта бывает необходим из-за расположения близлежащей инфраструктуры или для организации удобных пересадок», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin https://t.me/mos_sobyanin

К самым необычным станциям метро относится, например, «Мичуринский проспект» Солнцевской линии. Это первая полуподземная станция в Москве. Одна ее путевая стена глухая, а часть второй — стеклянная, с панорамным видом на город. У станции три уровня: на первом расположена платформа и пути, на втором — видовая площадка и переход, на третьем — технические помещения. Вторую полуподземную станцию — «Пыхтино» — недавно открыли на этой же линии.

Обе путевые стены станции «Ольховая» Сокольнической линии отделяют ее от автомобильной части тоннеля. Такая конструкция уникальна для нашей страны.