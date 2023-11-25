Москвичам рассказали об особенностях необычных изогнутых станций метро

Столичный Метрополитен насчитывает шесть нестандартных изогнутых станций. Об этом в субботу, 25 ноября, рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Обычно станции метро строятся в классическом прямом виде. Изогнутую форму имеют станции «Александровский сад», «Международная», «Кутузовская» и «Выставочная» Филевской линии, а также «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии и «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии.

Такая необычная конфигурация обусловлена архитектурными особенностями станций. Например, «Александровский сад» появился не сразу и стал пересадочной станцией для «Библиотеки имени Ленина», поэтому строить ее платформу пришлось в изогнутом тоннеле.

«Выставочная» и «Международная» изначально предназначались для мини-метро. После отказа от этого проекта оказалось, что станции слишком малы для того, чтобы вместить полный комплект вагонов стандартного метро. Поэтому было принято удлинить станции за счет тоннелей, из-за чего платформы получили слегка изогнутую форму.

Движению необычная конфигурация станций никак не мешает. Машинисты поездов контролируют ситуацию у дверей поезда с помощью специальных зеркал и экранов, расположенных в самом начале платформ, указано на официальном сайте мэра Москвы.