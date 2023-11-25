Москвичей пригласили на орнитологические экскурсии на природе

В декабре жители столицы смогут принять участие в бесплатных экскурсиях по природным территориям Москвы с профессиональными орнитологами. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

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Всего орнитологи ГПБУ «Мосприрода» проведут 40 экскурсий в рамках программы «Зимние орнитологические прогулки». Участники экскурсий не только прогуляются по природным территориям столицы, но и узнают о том, каких птиц можно встретить в Москве в зимний период, научатся разбираться в городской орнитофауне и, если повезет, понаблюдают за прилетевшими с севера пернатыми. Экскурсии пройдут на специально разработанных экологических маршрутах.

Участие в экскурсии осуществляется по предварительной записи, указано на официальном сайте мэра Москвы.