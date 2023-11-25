Синоптик рассказал, какие дни в Москве будут самыми снежными
На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье ожидается «бенефис циклонов», а самая ненастная погода прогнозируется в понедельник и четверг, 27 и 30 ноября. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, столичный регион ожидают метели, снегопады, дожди и перепады атмосферного давления.
В московском регионе ожидается настоящий бенефис южных циклонов. Первый придет в столицу и Подмосковье вечером, в воскресенье, 26 ноября, и будет давать о себе знать весь понедельник. На своем пути он захватит и более южные регионы. Характерная особенность этого циклона — сильный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду. Также ожидаются обильные осадки, которые начнутся со снега, а потом перейдут в дождь. Можно ожидать метели, кратковременную гололедицу, — рассказал Шувалов.
По словам метеоролога, днем в понедельник, 27 ноября, ожидается от 0 до 2 градусов тепла, во вторник, 28 ноября, похолодает, ночью столбики термометров могут опуститься до 10 градусов мороза, днем до 5.
В среду, 29 ноября, в столичный регион придет очередной южный циклон с «натиском ненастья с сильным ветром, снегом, переходящим в дождь, метелями и гололедицей», отметил собеседник NEWS.ru.
Будет очень переменчивая погода и к концу недели сугробы в московском регионе могут достичь 30 см. При этом будет отмечаться колебания атмосферного давления, — добавил Шувалов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что атмосферное давление в Москве опустилось 24 ноября до рекордно низкой отметки в 713,5 мм ртутного столба. Он опубликовал в своем Telegram-канале фото табло на башне «Федерация» с показателем давления и добавил подпись «барическое дно».