Синоптик рассказал, какие дни в Москве будут самыми снежными

В московском регионе ожидается настоящий бенефис южных циклонов. Первый придет в столицу и Подмосковье вечером, в воскресенье, 26 ноября, и будет давать о себе знать весь понедельник. На своем пути он захватит и более южные регионы. Характерная особенность этого циклона — сильный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду. Также ожидаются обильные осадки, которые начнутся со снега, а потом перейдут в дождь. Можно ожидать метели, кратковременную гололедицу, — рассказал Шувалов.