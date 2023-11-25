Собянин рассказал о благоустройстве парка в пойме реки Жужа

Парк, который в этом году благоустроили в пойме реки Жужа, стал популярен среди жителей столичного района Нагатино-Садовники. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

Он также рассказал, что на данный момент в парке есть множество многофункциональных зон: пять игровых зон для детей, в том числе одна тематическая, функциональная зона и 14 площадок для занятия различными видами спорта, пространство для отдыха на свежем воздухе, а также две площадки для выгула собак. Специалисты проложили удобные пешеходные дорожки, вдоль которых располагаются 16 зон для пикника, мостики и лестничные спуски. В парке установили хорошее освещение для прогулок в вечернее время.