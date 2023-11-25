«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

В Москве и Московской области ввели «желтый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России. В частности, с 21:00 26 ноября до 00:00 28 ноября ожидается сильный, местами мокрый снег.

В тот же период синоптики прогнозируют порывистый ветер 15-20 м/с, на дорогах возможна гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Белгородскую, Московскую, Костромскую, Воронежскую области и ряд других регионов ЦФО накроют сильные снегопады, ветер, гололедица и гололед 26 и 27 ноября. Ненастная погода также ожидается в Сочи. Согласно прогнозам метеорологов, там будут ливни с грозами и градом, а порывы ветра будут достигать 22–27 м/с.

До этого руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в понедельник и четверг, 27 и 30 ноября в Москву придет «самая большая непогода». По его словам, днем в понедельник, 27 ноября, ожидается от 0 до +2 градусов, во вторник похолодает, ночью будет до 10 градусов мороза, днем — до 5. В среду в Москву придет очередной южный циклон с «натиском ненастья с сильным ветром, снегом, переходящим в дождь, метелями и гололедицей».