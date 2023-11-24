С вечера воскресенья, 26 ноября, в Москве и области ожидается ухудшение погоды — снег, гололед и сильный ветер. Экстренное предупреждение выпустило столичное управление МЧС.

«В период с 21:00 26 ноября до конца суток 27 ноября в Москве прогнозируется сильный снег, местами мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед», — говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с и, как следствие, метель, снежные заносы на дорогах и гололедица, местами сильная.

При ухудшении погоды МЧС настоятельно рекомендует водителям снижать скорость движения автомобилей, избегать внезапных обгонов и перестроений, парковать машины подальше от деревьев.

Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.