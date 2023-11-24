Залоговую стоимость карты "Тройка" изменят с 1 декабря

Стоимость залога для карты "Тройка" изменят с 1 декабря 2023 года, сообщил телеграм-канал Дептранса Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы

Уточняется, что цену залога изменили из-за пассажиров, которые специально покупают новую "Тройку" и не оплачивают поездки полностью, не прикладывая карту на выходе со станций. Такая мошенническая схема стала возможной, так как цена карты ниже, чем поездка из Москвы в дальний пригород, уточнили в пресс-службе ведомства.

С января 2023 года стоимость залога составляла 80 рублей, а с первого дня декабря она станет равна 150 рублям. Также для разблокировки карты при поездках на Московских центральных диаметрах (МЦД) придется заплатить 198 рублей.

"Добросовестные пассажиры, которые постоянно пользуются своей "Тройкой", – а таких большинство – никаких изменений не заметят", – подчеркнули в Дептрансе.

Там также напомнили, что при поездках на МЦД нужно всегда прикладывать карту к турникету или к валидатору на входе и выходе со станции. Иначе "Тройку" заблокируют.

Ранее в ведомстве заявляли о том, что цена на ряд тарифов городского транспорта Москвы изменится с 15 октября. Стоимость была скорректирована в условиях ежегодной инфляции, роста цен на электроэнергию и топливо, однако доступность поездок осталась сохранена.