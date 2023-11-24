Москвичи выбрали цвет интерьера нового вагона метро. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы и глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Новейший поезд метро 2024 года станет максимально удобным и безопасным, мы делаем его с учетом пожеланий пассажиров, — рассказал он.

По словам Ликсутова, по результатам открытого голосования победил темно-серый оттенок «Эко» — он набрал 38,2 процента голосов. Оценить новый поезд пассажиры смогут уже в следующем году, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 ноября сообщил, что специалисты приступили к сборке улучшенной модификации вагонов «Москва-2020». В новых составах обновили дизайн и сделали акцент на натуральные материалы. При этом сохранили широкие двери, бесшовные переходы между вагонами, удобную навигацию для пассажиров и многое другое.

Два тематических поезда, посвященных новым диаметрам, появятся в метро. По словам Ликсутова, посвященные третьему диаметру тематический поезд будет ездить на Арбатско-Покровской линии, а посвященный четвертому — на Сокольнической.