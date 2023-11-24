Собянин открыл Центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня матери открыл первый в Москве Центр женского здоровья, созданный по новому стандарту.

В преддверии Дня матери, который отмечается 26 ноября, мэр Москвы открыл новый Центр женского здоровья и неонатальный центр, которые вошли в состав перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой.

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"В Москве активно проводится модернизация всей системы здравоохранения, начиная от поликлиник, заканчивая крупнейшими многофункциональными клиниками. Одно из направлений, звеньев, очень важное в медицине, важное для жителей, - это женские консультации. В Москве их порядка 90, они располагаются, к сожалению, не в лучших помещениях. Многие из них морально, физически уже устарели. Вместе со специалистами и врачами выработали новый современный стандарт оказания помощи в женской консультации. Первый эксперимент сделали на базе 31-й больницы", - рассказал Собянин.

Мэр отметил, что построена неонатальная клиника и сделан Центр женского здоровья, в котором есть всё для того, чтобы своевременно и качественно провести женскую консультацию. Кроме того, центр тесно связан с родительным домом, с многофункциональной клиникой, с коллективом, здесь трудится коллектив, который имеет огромный опыт.

"Я надеюсь, что этот эксперимент будет удачным. Если всё пойдёт нормально, если всем понравится, врачам, мамам, то в ближайшие 3-4 года мы полностью реформируем систему женской консультации, и выведем её на новый современный уровень. Поздравляю вас с новосельем", - добавил Собянин.

Как отмечается в материалах мэрии, перинатальный центр на улице Новаторов (бывший роддом № 4), открытый в 1981 году, является одним из ведущих акушерских стационаров Москвы. Мощность учреждения составляет 153 койки, в том числе 12 коек реанимации для новорожденных.

Строительство второго пятиэтажного корпуса площадью 12,75 тысячи квадратных метров было завершено в 2023 году. Здание возведено по индивидуальному проекту с учётом всех современных технологий. Для оснащения корпуса была закуплена новейшая медицинская техника: маммограф, УЗИ экспертного класса, лабораторное оборудование, а также высокотехнологичная аппаратура для выхаживания недоношенных детей, КТ и МРТ.