Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим в условиях снегопада в Москве

Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах в условиях снегопада в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

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"По прогнозу синоптиков, снег будет идти весь день. Возможно также образование гололедицы", – говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, рабочее движение сохраняется на Садовом кольце в районе Земляного Вала, на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Русаковской эстакады, а также на МКАД в районе шоссе Энтузиастов.

Во второй половине дня на МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Щелковском шоссе по направлению в область и на Волгоградском проспекте ожидаются локальные затруднения. На движение вечером могут повлиять снег, снижение скорости автомобилистами, мелкие аварии, гололед и сокращенный рабочий день в городе.

Водителям рекомендовали выезжать на дороги до 16:00 или после 19:00. По возможности автомобилистам советовали оставить личный транспорт и пересесть на городской.

При управлении транспортными средствами водителей призвали не отвлекаться на телефоны, избегать резких маневров и быть внимательными при съездах и подъемах с эстакад и мостов.