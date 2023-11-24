Cиноптик рассказал, когда закончится снегопад в Москве

Снегопады в столице будут идти до вечера субботы, а потом продолжатся в понедельник с новой силой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

© Вечерняя Москва

По его словам, с 23 ноября уже выпало семь сантиметров снежного покрова. В пятницу, 24 ноября, снегопады будут идти целый день, а температура максимально опустится до минус трех градусов. Ветер будет южный с переходом на северный, по силе 5–10 метров в секунду.

Эксперт отметил, что в выходные дни будет комфортная погода. Завтра снегопады начнут немного ослабевать и вечером прекратятся. В воскресенье преимущественно без осадков, но в некоторых районах столицы будут летать отдельные снежинки. Высота снежного покрова вырастет до 10 сантиметров.

— Погода в выходные дни будет умеренно морозная. Сильных холодов ждать не стоит. Температура воздуха днем в субботу и воскресенье будет от минус одного до трех градусов. А в ночные часы она составит 5–10 градусов ниже нуля. Ветер будет сохранять достаточную плотность, его скорость составит 5–10 метров в секунду. А в воскресенье возможны кратковременные порывы до 15 метров в секунду, — рассказал он.

Синоптик подчеркнул, что сегодня самое низкое атмосферное давление на этой неделе — 716 миллиметров ртутного стола. В субботу оно вырастет до 732, в воскресенье — до 740 миллиметров ртутного столба. На следующей неделе продолжатся сильные скачки атмосферного давления.

Следующая волна снегопадов придет в понедельник и продлится до среды, подытожил он.