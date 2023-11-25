Синоптик пообещал москвичам «тяжелую погоду» в понедельник

Вечером в воскресенье погода в Москве и Подмосковье начнет меняться — ожидаются сильный снег и мокрый снег. Ночью и днем в понедельник сильные осадки будут продолжаться, будет налипание мокрого снега, гололед, гололедица, метель, ветер до 15-20 м/с, снежные заносы. Ситуация на дорогах будет крайне сложной. Сначала выпадет очень много осадков, затем они будут таять и превращаться в кашу, к вечеру это все начнет замерзать. Понедельник будет и впрямь очень тяжелым днем, — подчеркнул метеоролог.

При этом атмосферное давление до конца ноября будет оставаться пониженным. На фоне этого в столице будет крайне «мрачная и серая погода», заключил специалист.

А вот декабрь, по словам метеоролога, будет «жарким». Расчеты таковы, что первый месяц зимы и весь нынешний год станут будут не то чтобы теплыми, однако довольно изменчивыми с точки зрения погоды, пояснил Вильфанд. Он уточнил, что для Москвы средняя декабрьская температура составляет порядка 4 градусов, а январская — около 6,2 градуса. Однако этой зимой стоит ожидать как частых оттепелей, так и частых понижений температуры — до 15 градусов и ниже.