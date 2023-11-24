Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Столичные службы ликвидируют последствия снегопада. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства города Москвы.

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На данный момент специалисты комплекса очищают улично-дорожную сеть и территории дворов от снега, который будет идти в столице вплоть до конца дня. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, в частности тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта и станциям метрополитена, а также социальным объектам.

От снега и наледи очищаются кровли многоквартирных жилых домов, выступающих элементов на фасадах зданий, а также открытых частей системы водоснабжения. Специальные ленты и ограждения устанавливаются в местах проведения работ.

В официальном Telegram-канале комплекса сотрудники пресс-службы призвали жителей столицы быть внимательными и осторожными на московских улицах.