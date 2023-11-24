Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Столичные службы ликвидируют последствия снегопада. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства города Москвы.
На данный момент специалисты комплекса очищают улично-дорожную сеть и территории дворов от снега, который будет идти в столице вплоть до конца дня. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, в частности тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта и станциям метрополитена, а также социальным объектам.
От снега и наледи очищаются кровли многоквартирных жилых домов, выступающих элементов на фасадах зданий, а также открытых частей системы водоснабжения. Специальные ленты и ограждения устанавливаются в местах проведения работ.
В официальном Telegram-канале комплекса сотрудники пресс-службы призвали жителей столицы быть внимательными и осторожными на московских улицах.
В четверг, 23 ноября, городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности в связи с сильным снегом. На улично-дорожной сети организовали непрерывный мониторинг, а на проезжей части провели противогололедную обработку.