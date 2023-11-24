На 27 станциях новых диаметров МЦД установили зеркала

На новых диаметрах МЦД (D3 и D4) установили зеркала. Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Зеркала установили на Железнодорожной, Нижегородской, Марьиной Роще, Кутузовской и еще 23 станциях центрального диаметра.

— Как и на первых двух диаметрах, мы установили зеркала на станциях D3 и D4. Разместили их в вестибюлях, чтобы ожидание поезда стало еще приятнее, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Два тематических поезда, посвященных новым диаметрам, появятся в метро. По словам Ликсутова, посвященные третьему диаметру тематический поезд будет ездить на Арбатско-Покровской линии, а посвященный четвертому — на Сокольнической.