«Барическое дно»: синоптик рассказал о рекордно низком давлении в Москве

Атмосферное давление в Москве опустилось 24 ноября до рекордно низкой отметки в 713,5 мм ртутного столба, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он опубликовал фото табло на Башне Федерации с показателем давления и добавил подпись «барическое дно».

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Башня Федерации, 19 этаж. Атмосферное давление на табло рухнуло ниже плинтуса 713 мм. рт. ст. Таких низких значений в этот день не было никогда за всю метеоисторию Москвы, — написал синоптик.

До этого он рассказал, что предыдущий рекорд давления в столице был зафиксирован 50 лет назад. Тогда показатель составил 722 мм ртутного столба. Синоптик добавил, что сейчас давление в столице на 30 единиц ниже нормы.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что днем 24 ноября в столице ожидаются метель, снегопад и гололедица. Температура воздуха составит от минус четырех до минус двух градусов. Синоптики также предупредили водителей о снежных заносах на дорогах.