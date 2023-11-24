В Москве открывается каток на ВДНХ: расписание и цены
Торжественное открытие пройдёт сегодня, 24 ноября.
Самый большой каток Москвы начнёт работать на ВДНХ. Он будет открыт с 24 ноября 2023 года по 25 февраля 2024 года, сообщают «Известия». Площадь ледового покрытия составит 8,9 тысячи м2. Тема этого сезона — «Полёт во времени», главные дорожки пройдут вблизи павильонов №34 «Космос» и №26 «Транспорт СССР».
Когда открывается каток на ВДНХ
В день открытия 24 ноября гостей ждёт шоу о человеке, который мечтает бороздить космические просторы. Представление начнется в 18:00. На следующий день, 25 ноября, мероприятия продолжатся на других площадках с 16:00 до 20:00.
Сколько стоят билеты на каток на ВДНХ
На ледовое шоу допускаются дети старше шести лет. Стоимость взрослого билета в день открытия без аренды коньков составит 1200 ₽, детский билет (от 6 до 14 лет) — 600 ₽. Взрослый билет на утренний сеанс 25 ноября стоит 600 ₽, детский (от 6 до 14 лет) — 300 ₽. Цена вечернего сеанса в праздничный день варьируется от 400 ₽ до 800 ₽.
Для детей и родителей, которые не уверены в своих навыках катания, на внутреннем круге предусмотрена зона «тихого катания».
Узнать цены и купить билеты можно на официальном сайте ВДНХ, а также в кассах на ближайший сеанс. Кассы располагаются непосредственно у самого катка и инфоцентров в арке главного входа и около павильона №55.
Режим работы катка на ВДНХ
Каток на ВДНХ будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00. Затем — технический перерыв. Второй сеанс продлится с 17:00 до 23:00. В выходные и праздничные дни ледовая площадка будет работать на час дольше — с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. Понедельник — технический день.