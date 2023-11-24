В Москве открывается каток на ВДНХ: расписание и цены

Торжественное открытие пройдёт сегодня, 24 ноября.

Самый большой каток Москвы начнёт работать на ВДНХ. Он будет открыт с 24 ноября 2023 года по 25 февраля 2024 года, сообщают «Известия». Площадь ледового покрытия составит 8,9 тысячи м2. Тема этого сезона — «Полёт во времени», главные дорожки пройдут вблизи павильонов №34 «Космос» и №26 «Транспорт СССР».

Когда открывается каток на ВДНХ

В день открытия 24 ноября гостей ждёт шоу о человеке, который мечтает бороздить космические просторы. Представление начнется в 18:00. На следующий день, 25 ноября, мероприятия продолжатся на других площадках с 16:00 до 20:00.

Сколько стоят билеты на каток на ВДНХ

На ледовое шоу допускаются дети старше шести лет. Стоимость взрослого билета в день открытия без аренды коньков составит 1200 ₽, детский билет (от 6 до 14 лет) — 600 ₽. Взрослый билет на утренний сеанс 25 ноября стоит 600 ₽, детский (от 6 до 14 лет) — 300 ₽. Цена вечернего сеанса в праздничный день варьируется от 400 ₽ до 800 ₽.

Для детей и родителей, которые не уверены в своих навыках катания, на внутреннем круге предусмотрена зона «тихого катания».

Узнать цены и купить билеты можно на официальном сайте ВДНХ, а также в кассах на ближайший сеанс. Кассы располагаются непосредственно у самого катка и инфоцентров в арке главного входа и около павильона №55.

Режим работы катка на ВДНХ