Завершено благоустройство территории у станции МЦД-4 «Минская»

«Привели в порядок территорию, ограниченную ул. Минская, линией железной дороги Киевского направления и ул. Поклонная. Там появился сквер площадью более 26 тыс. кв. м с экотропами из террасной доски. В нем установили более 20 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, обустроили 6,5 тыс. кв. м рулонного газона, высадили 200 деревьев и кустарников. До конца осени запланирована высадка еще 2,3 тыс. зеленых насаждений», – добавил заместитель мэра.