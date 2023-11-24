Завершено благоустройство территории у станции МЦД-4 «Минская»
Обновление территории возле станции «Минская» четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) на западе столицы завершено, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Реализация проекта позволила улучшить пешеходную и транспортную доступность станции, создать комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе. Работы по благоустройству провели на ул. Минская и проспекте Генерала Дорохова», – сказал Бирюков.
По его словам, специалисты обновили и расширили тротуары возле входов на станции метро и МЦД, заменили асфальт на проезжей части, установили лавочки и навигационные стелы.
«Привели в порядок территорию, ограниченную ул. Минская, линией железной дороги Киевского направления и ул. Поклонная. Там появился сквер площадью более 26 тыс. кв. м с экотропами из террасной доски. В нем установили более 20 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, обустроили 6,5 тыс. кв. м рулонного газона, высадили 200 деревьев и кустарников. До конца осени запланирована высадка еще 2,3 тыс. зеленых насаждений», – добавил заместитель мэра.
Он подчеркнул, что под эстакадой проспекта Генерала Дорохова на пересечении с ул. Минская организовали парковку на 150 мест.