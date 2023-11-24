«Циклон «Никлас»: синоптик рассказал о погоде в Москве 24 ноября

Обильный снегопад продолжится в столице 24 ноября из-за активного атлантического циклона под названием «Никлас» (Niklas). Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

© Вечерняя Москва

По его словам, в Москве сохранится облачная погода с осадками в виде снега. Однако в южной части региона возможен также мокрый снег.

Температура воздуха в пятницу составит от минус 4 до минус 6 градусов, в Подмосковье — от минус 3 до минус 8 градусов, а на юге — до плюс 1 градуса. Ветер восточный и северо-восточный, со скоростью 3–8 метров в секунду.

В начале дня атмосферное давление упадет до отметки 717 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы. Леус уточнил, что после 12 часов дня показатели снова повысятся, написал он в своем Telegram-канале.

В субботу синоптик пообещал снег и температуру воздуха от минус 2 до минус 4 градусов.