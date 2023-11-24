Мэрия предупредила о перекрытии нескольких улиц в Москве
Со среды, 29 ноября, по пятницу, 30 ноября, движение на нескольких московских улицах перекроют из-за проведения форума «BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды». Об этом сообщается в Telegram-канале Московского департамента транспорта.
В течение двух дней движение будет закрыто в Большом Патриаршем переулке на участке от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы (если ехать в сторону Малой Бронной).
Также перекроют участок Малой Бронной — от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка.
С 00:01 29 ноября и до окончания форума будет недоступна парковка в Большом Патриаршем переулке (на территории от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной).
BRICS+ Fashion Summit пройдет под эгидой Московской недели моды. В форуме примут участие участники модной индустрии, специалисты легкой промышленности, журналисты, блогеры и молодые дизайнеры из разных стран.
Основными площадками форума станут парк «Зарядье» и Московский концертный зал «Зарядье». BRICS+ Fashion Summit посетят делегации из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, ОАЭ, Турции и еще 30 стран.