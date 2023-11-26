В Москве появился новый формат медицинской помощи женщинам

"Последние 30 лет работа женских консультаций строилась очень хаотично и неравномерно. Многие из них расположены на первых этажах жилых домов, просто потому что так получалось. Зачастую это разрозненные и некомфортные маленькие кабинеты со старым оборудованием. Одним словом - в них нет единого стандарта работы. Понимая эту проблему, мы больше года совместно со специалистами и экспертами со всей страны пытались найти решение. Сейчас мы приступаем к реализации проекта, и запускаем новый стандарт акушерско-гинекологической помощи в Москве. Его ключевым элементом станут центры женского здоровья. За медицинской помощью в такой центр женщина сможет обращаться на протяжении всей жизни по любому вопросу", - сказала Ракова.