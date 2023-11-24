В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов

Во Внукове , Домодедове и Шереметьеве по меньшей мере 38 авиарейсов задержано и ещё 12 отменено из-за снегопада.

Так, во Внукове задержали восемь рейсов и пять отменили, в Домодедове задержано 16 рейсов и пять отменено, а в Шереметьеве 14 рейсов задержано и два отменено.