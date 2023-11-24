В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов

Во Внукове, Домодедове и Шереметьеве отменили или задержали более 50 рейсов
Во Внукове, Домодедове и Шереметьеве по меньшей мере 38 авиарейсов задержано и ещё 12 отменено из-за снегопада.
Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».
Так, во Внукове задержали восемь рейсов и пять отменили, в Домодедове задержано 16 рейсов и пять отменено, а в Шереметьеве 14 рейсов задержано и два отменено.
14 октября Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о задержании вылета рейсов в Санкт-Петербург из Барнаула из-за тумана.