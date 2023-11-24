В Москве побит рекорд атмосферного давления

В Москве показания барометров продолжают падать, и уже побит рекорд низкого атмосферного давления, который держался 50 лет. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, к 6:00 мск барометры показывали 719,7 мм рт. ст. При этом прежний рекорд минимального давления, который держался с 1973 года, составлял 722,3 мм рт. ст.

«При таком давлении москвичи как будто бы поднялись на высоту башни «Евразия» (308,9 м) комплекса небоскребов Москвы-Сити. При низком атмосферном давлении снижается уровень концентрации кислорода в воздухе (…) может ухудшится состояние здоровья», - предупредил Евгений Тишковец.

Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие часы атмосферное давление продолжит падать и составит 717 мм рт. ст., что на 30 единиц ниже нормы.