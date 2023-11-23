Синоптик Леус: Снегопад в Москве на самом деле лишь казался сильным

Начавшийся в Москве снегопад только казался сильным, хотя его влагосодержание было небольшим. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— За сегодняшний день в Москве, на базовой метеостанции города выпал всего один миллиметр осадков. На других метеостанциях столицы количество осадков варьировалось от двух до трех миллиметров, — рассказал он.

Леус добавил, что снегопад продолжится и ночью. Ожидается, что снег будет идти в Москве и на следующий день, написал синоптик в своем Telegram-канале.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в конце этой недели москвичей ожидает небольшое потепление, но вот ее середина окажется довольно морозной. При этом сильных осадков не предвидится.