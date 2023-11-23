Москвичей предупредили о метели и гололедице в столице

В столице с вечера четверга, 23 ноября, до утра пятницы, 24 ноября, ожидаются сильный снегопад, метель и гололедица, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве . Вечерняя Москва

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 23 ноября до 10:00 24 ноября в Москве ожидаются снег, местами сильный, метель, заносы на дорогах, гололедица и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении. ТАСС