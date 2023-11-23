Московский зоопарк показал, как малышка панда ест бамбук
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг, 23 ноября, поделилась видеороликом того, как детеныш панды самостоятельно ест бамбук.
— Раз мама пробует, то и я попробую, — говорится в публикации в Telegram-канале Акуловой.
На кадрах видно, как детеныш лежит, вытянув лапки, и старательно тянется к бамбуку. Малышка сосредоточено поедает растение, медленно откусывая листочки.
Накануне в столичном зоосаде состоялся новый осмотр детеныша панд Диндин и Жуи. Кадрами поделилась генеральный директор зоопарка, написав что малышка панда — «дама с характером». Также панда недавно предприняла первую попытку самостоятельно встать на лапы. После нескольких падений малышка решила просто полежать.
7 ноября Светлана Акулова написала, что детеныш стал смотреть на мир более осознанно: при съемке он внимательно наблюдает за камерой, а также пытается ползать.
В августе этого года у двух больших панд из Московского зоопарка — самца Жуи и самки Диндин — родился детеныш. Подробнее о том, как панденыш появилась на свет и почему ее рождение считается уникальным случаем, — в материале «Вечерней Москвы».