МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве

В столице с вечера четверга, 23 ноября, до утра пятницы, 24 ноября, ожидаются сильный снегопад, метель и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21:00 23 ноября до 10:00 24 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный. Метель, заносы на дорогах, гололедица, — отмечается в службе.

Также в МЧС предупредили об усилении порывов ветра до 15 метров в секунду. К внимательности на дорогах призвали автомобилистов: им посоветовали избегать внезапных маневров и увеличить дистанцию между транспортными средствами на проезжей части. Пешеходам рекомендуют обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и деревья во избежании возможных травм и несчастных случаев, отмечается в сообщении на сайте МЧС.