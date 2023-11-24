Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Специалисты восстановили более 30 объектов культурного наследия на ВДНХ. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Среди них, по словам главы города, павильоны № 1 «Центральный», № 5 «Физика», № 11 «Металлургия», № 34 «Космос», № 51 «Мясная промышленность» и другие.

— Также специалисты привели в порядок Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», — добавил мэр.

Кроме того, понравившиеся отреставрированные объекты москвичи могут оценить в проекте «Активный гражданин», написал Собянин в своем Telegram-канале.