Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада в четверг, 23 ноября. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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— Согласно данным синоптиков, в четверг и пятницу в столице ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах снежный накат, прирост снега может составить до 10 сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, — сообщил он в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Он добавил, что в столице осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В 13:00 23 ноября коммунальная техника провела противогололедную обработку проезжей части. Также с 23:00 в городе приступят к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров.

Заммэра подчеркнул, что особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также железнодорожным станциям и платформам.

По его словам, в пятницу утром, 24 ноября, специалисты начнут очищать от снега и наледи кровель, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

В заключение Петр Бирюков призвал москвичей быть предельно осторожными и аккуратными на тротуарах и дорогах и, по возможности, перенести поездки на автомобилях.