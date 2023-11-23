Более 160 открытых катков с искусственным льдом откроются в столице

В пятницу, 24 ноября, в Москве откроются более 160 катков с искусственным льдом. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по подготовке катков с искусственным льдом, в пятницу, 24 ноября, они начнут работать во всех административных округах, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Отмечается, что в течение нескольких дней в столице с помощью специализированной техники специалисты покрывали зоны для катания искусственным льдом, толщина которого составляет от 10 до 12 сантиметров. На катках были организованы пункты проката, обогрева, оказания первой помощи и охраны. Также на территории установили точки питания, раздевалки и необходимое освещение, указано в сообщении в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.