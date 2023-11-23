«Желтый» уровень опасности из-за метели и гололедицы продлили в Москве

До вечера пятницы, 24 ноября, в Московском регионе продлили «желтый» уровень опасности из-за метели и гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

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— Период предупреждения с 15:00 23 ноября до 21:00 24 ноября. Метель, гололедица, снежные заносы на дорогах, — говорится в сообщении.

Также до 10:00 24 ноября в городе сохраняется «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада. Аналогичные предупреждения действуют и на территории Московской области.

После 15:00 в четверг, 23 ноября, в столице начнется снегопад, который усилится к вечеру. Согласно расчетам синоптиков, к утру пятницы, 24 ноября, в столичном регионе может выпасть до 10 миллиметров осадков.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в конце этой недели москвичей ожидает небольшое потепление, но вот ее середина окажется довольно морозной. При этом сильных осадков не предвидится.