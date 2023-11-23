Москвичам устроят фестиваль осознанного образа жизни

В выходные, 2-3 декабря, на площадке «Дизайн–завод» состоится зимняя сессия Eco Friendly Fest. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы фестиваля.

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Москвичи смогут бесплатно принять участие в фестивале осознанного образа жизни. В рамках мероприятия гости пообщаются с экспертами, прослушают лекции о цифровизации в области отходов и экологии, а также о производстве натуральных и переработанных тканей.

Помимо образовательной программы, будут работать шоурумы новых этичных и экологичных брендов, а также будут представлены товары от крафтовых мастеров. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах.

Гости фестиваля, которые активно поддерживают идеи переработки отходов, смогут сдать распространенные и редкие фракции вторсырья.