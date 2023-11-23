Стоимость проезда на Московской канатной дороге снизят 26 ноября
Проезд на Московской канатной дороге вдвое снизят в воскресенье, 26 ноября, в честь ее пятилетия. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.
— В качестве специального подарка москвичам и гостям столицы 26 ноября 2023 года, в воскресенье, стоимость проезда выходного дня будет снижена на 50 процентов для всех категорий билетов. И традиционно для тех пассажиров, инициалы которых совпадают с аббревиатурой МКД, проезд в этот день — бесплатный, — говорится в сообщении.
Часы работы канатной дороги в воскресенье остаются прежними — с 10:00 до 21:00, передает агентство городских новостей «Москва».
Кроме того, 26 ноября в столице отметят День матери. В честь этого в выходные московские парки организуют множество мероприятий. Например, занятие по созданию открыток пройдет 24 ноября с 12:00 до 13:00 в арт-павильоне у Нарышкинского пруда парка «Фили». А в Лианозовском парке 24 ноября с 15:00 до 16:00 желающие смогут освоить создание мягкой игрушки из фетра.
Помимо этого, акции и мастер-классы, приуроченные к празднику, пройдут в столичных центрах «Мои документы».