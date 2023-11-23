Стоимость проезда на Московской канатной дороге снизят 26 ноября

— В качестве специального подарка москвичам и гостям столицы 26 ноября 2023 года, в воскресенье, стоимость проезда выходного дня будет снижена на 50 процентов для всех категорий билетов. И традиционно для тех пассажиров, инициалы которых совпадают с аббревиатурой МКД, проезд в этот день — бесплатный, — говорится в сообщении.