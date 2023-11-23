В московских Хамовниках откроется новый театр
Театр в Хамовниках откроет свои двери для зрителей 26 ноября 2023 года. Проект объединит несколько театральных коллективов столицы. Первым партнером Театра в Хамовниках стал Театр Роста (художественный руководитель — актриса Нонна Гришаева).
Во внутреннем пространстве театра расположено кафе, ресторан и буфет с панорамными окнами. У театра также есть собственный дворик и уличная сцена.
Премьера первого спектакля из репертуара театра — «Филумена Мартурано» в постановке заслуженной артистки РФ Елены Олениной с участием артистов театра «Современник» — состоится 26 ноября.
А 28 декабря на сцену выйдут заслуженная артистка РФ Елена Морозова и заслуженный артист РФ Виктор Низовой. Они сыграют в спектакле «Хозяйка гостиницы» в постановке Виктории Звягиной.