Синоптик предупредил о ледяном дожде и гололедице в Москве в начале следующей недели
На фоне южного циклона повысится температура, в понедельник ожидаются осадки.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Повышение температуры, которое может привести к образованию сильной гололедицы на дорогах, ещё и возможность ледяного дождя с подходом южного циклона, сильные осадки и переход температуры через 0 градусов — это всё ожидается на понедельник. Поэтому в понедельник вероятность столкнуться с гололедицей на дорогах и с десятибалльными пробками в Москве очень-очень велика».
Сегодня и завтра в Москве ожидаются снегопад и слабоотрицательная температура, добавил синоптик.
Накануне ЦОДД призвал столичных автомобилистов отказаться от поездок на машинах 23 ноября. Как заявили в Центре организации дорожного движения, водителям следует быть аккуратными на съездах и подъёмах и не отвлекаться на гаджеты во время езды.
Одновременно с этим в пресс-службе Минтранса Подмосковья заявили, что дорожные службы региона переведены на усиленный режим готовности.