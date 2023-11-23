«Повышение температуры, которое может привести к образованию сильной гололедицы на дорогах, ещё и возможность ледяного дождя с подходом южного циклона, сильные осадки и переход температуры через 0 градусов — это всё ожидается на понедельник. Поэтому в понедельник вероятность столкнуться с гололедицей на дорогах и с десятибалльными пробками в Москве очень-очень велика».