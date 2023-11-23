Москвичи выберут мероприятия для Южного речного вокзала на 2024 год

Проект «Активный гражданин» запустил новое голосование, где участники выберут программу мероприятий для Южного речного вокзала в 2024 году. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— За семь месяцев работы Южный речной вокзал стал популярным местом отдыха у москвичей и туристов: на его территории прошло более 260 различных мероприятий, а число гостей превысило 210 тысяч человек. Мы продолжим развивать инфраструктуру вокзала и повышать комфорт для посетителей, — отметил он.

Пользователям предложат 10 вариантов ответов, из которых они могут выбрать только пять. Среди них — лекции, семинары, тренировки, кинопоказы, выставки, творческие встречи с известными людьми, презентации книг и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.