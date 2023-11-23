QR-коды с расписанием транспорта установили на 5,5 тысячи остановках в Москве
На 5,5 тысячи новых остановочных павильонах города установили плакаты с QR-кодами, которые помогут узнать точное расписание транспорта. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— В этом году мы начали размещать на остановочных павильонах плакаты с QR-кодами — с их помощью всегда можно узнать точное время прибытия транспорта на остановку. Сервисом воспользовались уже более 1,1 миллиона раз, — отметил он.
Чтобы узнать расписание автобусов или трамваев, пользователям достаточно навести камеру смартфона на QR-код и перейти по полученной ссылке, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Помимо этого, в столичном метрополитене установили порядка 1,8 тысячи автоматов для продажи билетов, оснащенных системой QR-кодов. При помощи его пассажиры могут вызвать кассира, если у них возникли трудности при работе с автоматами.
В начале октября в поездах Московского центрального кольца обновили информационные стикеры.