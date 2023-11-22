Метеоролог предупредил о 15-сантиметровых сугробах в Москве

На этой неделе в столице ожидается две фазы снегопадов, которые образуют снежный покров высотой до восьми сантиметров. А уже в ночь с воскресенья на понедельник сугробы могут достичь отметки 15 сантиметров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в четверг, 23 ноября, во второй половине дня ожидается подход теплого фронта антициклона, который спровоцирует сильные осадки.

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— Около 16–18 часов вечера будет первая фаза снегопада. Он создаст снежный покров в 2–3 сантиметра. В пятницу снежное покрытие вырастет до 5–6 сантиметров, потому что снегопад продолжится, — сообщил синоптик.

Он предупредил, что такие погодные условия могут осложнить ситуацию на дорогах, создать заторы и увеличить объем работы для коммунальных служб.

— Однако это будет не самый сильный снегопад на неделе. Сильный снег ожидает жителей столицы в ночь с воскресенья на понедельник, 26–27 ноября. В это время количество осадков может достичь 15 миллиметров, а порывы ветра составят до 17 метров в секунду, — пояснил Шувалов.

Кроме снегопада, теплый фронт принесет и повышение температуры воздуха, заверил собеседник «ВМ».

— С четверга ожидается ослабление морозов, температура днем 23 ноября повысится от минус 6 до минус 1 градуса. В пятницу и субботу, 24–25 ноября, ожидается от минус 1 до минус 3 градусов. В воскресенье, 26 ноября, от минус 1 до минус 6, — уточнил он.

Однако ближайшая ночь в Москве будет холодной.

— Прояснения на небе, которые начались 22 ноября, будут продолжаться, поэтому ночная температура будет заведомо ниже минус 10 градусов. А дневная температура до подхода теплого фронта составит от минус 6 до минус 8 градусов, — спрогнозировал эксперт.

Атмосферное давление в ближайшие дни снизится.

— Самые низкие значения будут наблюдаться в последний рабочий день недели. Если в среду оно составит 745 миллиметров ртутного столба, то в пятницу приблизится к отметке в 718 миллиметров, — пояснил Шувалов.