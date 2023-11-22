В Москве стартует Всероссийский форум технологического предпринимательства

22-23 ноября в инновационном центре МГУ состоится событие для университетских стартапов и инновационного сообщества - Всероссийский форум технологического предпринимательства. Планируются обучающие мероприятия и площадки для продвижения стартапов перед инвесторами и бизнес-сообществом, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-службу форума.

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В пресс-службе отметили, что мероприятие соберет лидеров университетских стартапов, венчурные фонды, представителей крупного бизнеса и государственных институтов развития. Одним из ключевых моментов станет питч-сессия с участием 50 проектов из топ-1000, признанных экспертами федерального проекта Минобрнауки РФ как лучшие технологические проекты страны.