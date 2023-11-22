Светящиеся буквы установили на вестибюлях станции БКЛ «Кунцевская»

На вестибюлях станции «Кунцевская» большой кольцевой линии установили светящиеся буквы с ее названием. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы по-новому оформили вестибюли станции метро «Кунцевская» БКЛ, сделали их ярче и заметнее. Добавили световые элементы с символикой Большой кольцевой линии, а также разместили буквы, которые служат дополнительным ориентиром для пассажиров, — рассказал он.

Заммэра добавил, что на фасадах появилась инсталляция «Два сердца столицы» — так пассажиры издалека увидят, что в этом месте проходит БКЛ. Помимо этого, фасады теперь подсвечиваются теплым кремовым оттенком.

Ликсутов подчеркнул, что в коробе букв использованы экономичные светодиоды. Это помогает городу беречь электро– и энергоресурсы. Он добавил, что такие светодиоды ярче обычных люминесцентных ламп, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».