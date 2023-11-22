Московский зоопарк показал отдыхающих на снегу овцебыков

Московский зоопарк поделился кадрами овцебыков, отдыхающих на заснеженной земле. Видеоролик опубликовали в среду, 22 ноября.

— Прохладно сегодня? А наши овцебыки в такую погоду могут спокойно дремать на земле, — рассказали в Telegram-канале столичного зоосада.

На кадрах видно, как четверо овцебыков мирно лежат на припорошенной снегом траве. Кто-то подрагивает ушками, другой — что-то медленно пережевывает, а третий принюхивается к оператору.

Сотрудники зоопарка рассказали, что в дикой природе эти млекопитающие живут в арктической тундре и полярной пустыне. В зимний сезон животные забираются на склоны гор: там ветер сдувает большинство снега, а овцебыкам становится легче подобраться к пище.

Накануне столичный зоосад показал, как детеныш панд Жуи и Диндин предпринял первую попытку самостоятельно встать. На кадрах видно, как малышка-панда пытается подняться на задние лапки, но у нее ничего не выходит.