Московский зоопарк показал отдыхающих на снегу овцебыков
Московский зоопарк поделился кадрами овцебыков, отдыхающих на заснеженной земле. Видеоролик опубликовали в среду, 22 ноября.
— Прохладно сегодня? А наши овцебыки в такую погоду могут спокойно дремать на земле, — рассказали в Telegram-канале столичного зоосада.
На кадрах видно, как четверо овцебыков мирно лежат на припорошенной снегом траве. Кто-то подрагивает ушками, другой — что-то медленно пережевывает, а третий принюхивается к оператору.
Сотрудники зоопарка рассказали, что в дикой природе эти млекопитающие живут в арктической тундре и полярной пустыне. В зимний сезон животные забираются на склоны гор: там ветер сдувает большинство снега, а овцебыкам становится легче подобраться к пище.
Накануне столичный зоосад показал, как детеныш панд Жуи и Диндин предпринял первую попытку самостоятельно встать. На кадрах видно, как малышка-панда пытается подняться на задние лапки, но у нее ничего не выходит.
Кроме этого, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео со «сладкой парочкой» бинтуронгов зоосада Зефиром и Фионой.