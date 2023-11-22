Доходному дому на улице Забелина вернули исторический облик

Здание было построено в 1900 году. Оно выполнено в стиле эклектики с элементами модерна. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения.

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В столице завершили реставрацию доходного дома Натальи Тюляевой на улице Забелина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Здание было построено в 1900 году в стиле эклектики с элементами модерна и вошло в ансамбль городской усадьбы Н.А. Сумарокова — Н.А. Тюляевой. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

До революции в доходном доме размещались большие квартиры, каждая из них занимала отдельный этаж. В некоторых помещениях сохранились изразцовые угловые печи, а в парадных залах — декоративная отделка потолков. Со временем в доме появилось множество перегородок, но реставраторы восстановили историческую планировку и декор.