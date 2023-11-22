«Лосиный остров» откроет первую в России понтонную экотропу
Первая в России понтонная экотропа появится в национальном парке «Лосиный остров», сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ.
«В национальном парке «Лосиный остров» создается первый в России пешеходный экологический маршрут по воде протяженностью 650 м. Новая экологическая тропа появится на Верхнеяузском водно-болотном комплексе Московской области вблизи Лосиной биостанции. Понтонная тропа ознакомит посетителей с биологическим разнообразием национального парка, откроет виды на редкие по красоте пейзажи, позволит погрузиться в тишину и величественное спокойствие природы «Лосиного острова», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что маршрут поможет и ученым, исследующим жизнь животных.
«Он начинается с 12-метровой орнитологической вышки, включает четыре смотровые площадки, информационные стенды. <…> Посетители парка смогут ознакомиться с природой «Лосиного острова» на новом экомаршруте с началом весенне-летнего сезона», – подчеркнули в министерстве.