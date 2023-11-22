«Лосиный остров» откроет первую в России понтонную экотропу

«В национальном парке «Лосиный остров» создается первый в России пешеходный экологический маршрут по воде протяженностью 650 м. Новая экологическая тропа появится на Верхнеяузском водно-болотном комплексе Московской области вблизи Лосиной биостанции. Понтонная тропа ознакомит посетителей с биологическим разнообразием национального парка, откроет виды на редкие по красоте пейзажи, позволит погрузиться в тишину и величественное спокойствие природы «Лосиного острова», – сказали в пресс-службе.